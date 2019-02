FETÖ'nün güncel sırları bulundu

İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen FETÖ'nün GATA yapılamasına yönelik soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede mahrem imam İsmail Şen, GATA'da Sağlık Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Albay Süleyman Ceylan ve GATA'daki FETÖ üyelerinden sorumlu mahrem imamlarında bulunduğu 26 şüpheli yer aldı. Mahrem imam İsmail Şen'den kriptolu mesajlaşma programlarının içerişinde toplamda 268 sayfa ve 317 not ele geçirildi. Bu notların her biri için bir başlık verildiği, bu başlıklar altında asker ve sivil şahıs bilgileri ve adres bilgilerine ait yazışmalar tespit edildi.

"ATATÜRKÇÜ GİBİ GÖRÜNÜN, ALKOLE DEVAM"

Mahrem imam İsmail Şen'den elde edilen notlarda TSK'daki muvazzaf askerlere yönelik tavsiyelere rastlandı. 'Öğrenciler ne yapmalı' başlıklı notta şu ifadeler yer verildi: "Aynen eskiden olduğu gibi devam etmeleri, yani temkin ve tedbire uygun olarak, dini bir şuur ve kaygı ile oruç tuttuklarını göstermeyecek şekilde, oruç tutmuyor görünmeliler. İnançsız değil ama oruç tutacak kadar da şuurlu olmayan, Atatürkçü görünenler gibi hareket etmeliler. Alkol almaya devam etmeliler.' Avrupa ve ABD'deki örgüt mensubu askerler için ise 'temkin ve tedbire devam edecekler."

"TESETTÜRDEN ÇIKIN"

Yine aynı notlarda bulunan 'Kara çıkış hazırlıkları' başlığı altında ise yurt dışına kaçmaya çalışan örgüt üyeleri için üçten fazla farklı kıyafet seçmeleri gerektiği vurgulanıyor. Biri araçta, biri bota binerken ve son olarak ise arazide farklı kıyafetlerin giyilmesi tercih edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Notta şu ifadeler geçiyor: "Kadın örgüt mensuplarının tesettürden çıkmaları, ehl-i dünya gözükmeleri, sokakta trende giyebilecek rahat günlük kıyafet giymeleri."

WİFİ ŞİFRESİ PAYLAŞMIŞLAR

'GBT Tecrübe' başlıklı notta, metro, metrobüs gibi toplu taşıma alanlarındaki yapılan sorgulamalara sahte T.C kimlik numarası verilmesi, sahte kimlik gösterilmesi gibi tavsiyeler sıralanıyor. 'Wifi Avrupa' başlıklı notta ise Avrupa yakasında bulunan lokanta, cafe, devlet hastaneleri, AVM'lerin internet şifrelerinin bulunduğu bilgiler yer aldı.

'NOKTA' VARSA KURULDAN GEÇERLERDİ

İddianameye göre örgüt GATA'daki yapılanmasını kullanarak kendilerinden olmayan TSK mensupları hakkında usulsüz rapor düzenleyerek TSK'dan ilişkilerinin kesilmesini sağladı. Etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Haklıoğlu verdiği ifadede şunları anlattı: "Deniz Harp Okulu'nu kazanan öğrenciler Kasımpaşa Askeri Hastanesi'nde sağlık kurulunda doktor raporu alırdı. Bu esnada örgüt mensubu askeri öğrencilerin örgüt mensubu olan ve bu kurulda görev yapan görevli heyet doktorları tarafından tanınması için bir formül geliştirildi. Öğrencilerin alacakları doktor raporlarının sağ üst köşesine nokta işareti koydurulurdu. Örgüte bağlı öğrencilerin böylelikle kuruldan geçmeleri sağlanırdı" ifadeleri yer aldı.

'TEKRARDAN TOPARLANIYORLAR'

Ele geçirilen notlarla ilgili savcılığın yaptığı değerlendirmeye de yer verilen iddianamede örgüt üyelerinin 15 Temmuz'dan sonra da birbirleriyle iletişime geçmeye devam ettikleri ve toparlanmaya çalıştıkları vurgulandı. Değerlendirmede şu ifadeler yer aldı: "Örgüt içerisinde aktif olarak görev yapan şahısların tekrardan toparlanma çabasına girdikleri. Örgüt üyelerine maddi manevi yardımda bulundukları, örgüt üyelerine karşı soruşturma yürüten yargı mensuplarını takip ettikleri. Hakkında herhangi bir işlem yapılmamış örgüt üyelerinin kendilerince güvenli buldukları oyun programları altında iletişime geçtikleri tespit edildi."