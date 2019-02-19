Hayali seçmen iddiasına kınama

BUGÜN NELER OLDU

Bazı gazeteler, internet siteleri ve CHP'liler, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeki bazı adreslerde 'hayali' seçmenler olduğu ve bunların AK Partili meclis üyelerine ait evler olduğu iddiaları ortaya atıldı. İnsan Vakfı ise dün yaptığı yazılı açıklamada bu adresin kendilerine ait erkek öğrenci yurdu olduğunu duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Sözkonusu bina ev değil İnsan Vakfı Bulgurlu Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'dur. Bu bina vakıf malıdır ve herhangi bir şahsa ait değildir. Öğrenci yurdunda barınan, seçmen vasfını haiz 76 öğrenciden 64'ü, seçmen listelerinde yer almıştır. Ayrıca 2 yıldır faaliyet gösterilen yurt binasında geçmiş dönemlerde hiçbir seçmen kaydının bulunmaması da gayet normaldir. Vakfımız, ülkemizin huzur ve emniyetini bozacak, provokatif eylemler ve haberler aracılığı ile siyasi rekabette haksız kazanç elde etmeye çalışan her kesimin ve grubun karşısındadır. Hakkı ve adaleti savunan misyonumuza halel getiren, bu haberin içeriğinde olmaktan büyük üzüntü duyduk. Araştırmadan, soruşturmadan bunu yayınlayan medyayı da esefle kınıyoruz."