Sınavdan 2 gün önce tüm soruları aldım

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen ankesör soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Meşhur'un öğretmen olarak görev yaparken KHK ile ihraç edildiği belirtildi. 2010 yılı KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada da şüpheli olan ve örgütle irtibatını reddeden Meşhur, bu kez itirafçı olarak, kendisiyle bağlantılı askerlerin de isimlerini verdi. FETÖ şüphelisi şu itiraflarda bulundu:Mahrem yapılanma içerisinde 2009- 2014 arasında öğretmen konumunda, 2014-2015 yılları arasında müdür yardımcısı konumunda bulundum. Her yıl farklı Astsubay ve uzman grupları ile ilgilendim. Bu kişilerden himmet adı altında para toplar, benden sorumlu olan Cafer (K) Fatih M. isimli kişiye verirdim.17/25 Aralık sürecinden sonra örgüt içerisinde bilişimden sorumlu kişiler atandı. Bu kişiler kullanmakta olduğumuz bilgisayar tablet, flash bellek, cep telefonu gibi dijital malzemelerde örgütsel bir şey olup olmadığını kontrol ederdi. Örgüt evlerini de dolaşarak örgütsel doküman olup olmadığını kontrol eder ve bunların kaldırılması yönünde talimat verirdi. Bu kişi direkt müdür konumundaki imama bağlıydı.KPSS sınavında sınavdan iki gün önce soruları ve cevapları aldım. Eğitim bilimleri 120 sorudan oluşuyordu. Bu soruları verdiler. Girmiş olduğum sınavda bire bir aynısı çıktı.