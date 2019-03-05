Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Sınavdan 2 gün önce tüm soruları aldım

Sınavdan 2 gün önce tüm soruları aldım

YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019
Sınavdan 2 gün önce tüm soruları aldım
Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen ankesör soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Meşhur'un öğretmen olarak görev yaparken KHK ile ihraç edildiği belirtildi. 2010 yılı KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada da şüpheli olan ve örgütle irtibatını reddeden Meşhur, bu kez itirafçı olarak, kendisiyle bağlantılı askerlerin de isimlerini verdi. FETÖ şüphelisi şu itiraflarda bulundu:
Mahrem yapılanma içerisinde 2009- 2014 arasında öğretmen konumunda, 2014-2015 yılları arasında müdür yardımcısı konumunda bulundum. Her yıl farklı Astsubay ve uzman grupları ile ilgilendim. Bu kişilerden himmet adı altında para toplar, benden sorumlu olan Cafer (K) Fatih M. isimli kişiye verirdim.
17/25 Aralık sürecinden sonra örgüt içerisinde bilişimden sorumlu kişiler atandı. Bu kişiler kullanmakta olduğumuz bilgisayar tablet, flash bellek, cep telefonu gibi dijital malzemelerde örgütsel bir şey olup olmadığını kontrol ederdi. Örgüt evlerini de dolaşarak örgütsel doküman olup olmadığını kontrol eder ve bunların kaldırılması yönünde talimat verirdi. Bu kişi direkt müdür konumundaki imama bağlıydı.
KPSS sınavında sınavdan iki gün önce soruları ve cevapları aldım. Eğitim bilimleri 120 sorudan oluşuyordu. Bu soruları verdiler. Girmiş olduğum sınavda bire bir aynısı çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sınavdan 2 gün önce tüm soruları aldım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN