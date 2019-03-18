Fare gibi saklanıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

ŞırnakKomando Tugay Komutanlığına bağlı timlerinin 7 Nisan'da Cudi Dağında sürdürdüğü operasyonlar sırasında, Helenepir Tepe kırsalında etkisiz hale getirilen 3'ü kadın 5 PKK'lı teröristtin kaldığı mağarada Farsça ve Kürtçe yazılı günlükleri bulundu. O Mağara da ölü ele geçirilen İran'ın Maku kenti doğumlu olan Eylem Rasiki adlı kadın teröristte ait olduğu belirlenen günlükte teröristtin örgüt içinde yaşadığı, şahit olduğu ve kadın arkadaşlarının kendisine anlattığı birçok konuyu kaleme aldığı ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin deşifre ettiği SABAH'ın ulaştığı işte o günlükteki bazı notlar"Botan sahasındayız. Askerin korkusundan fare gibiyiz. Günyüzü görmeyeli ne kadar zaman geçti onu dahi hatırlamıyorum. Ben bunları yazarken şimdi dışarısı gecemi gündüz mü onu dahi bilmiyorum. Çünkü yerin 6 metre aşağısındayız. 3 Plastik su borusundan yapılmış havalandırma deliğinden nefes alıyoruz. Bu gözlerim güneş görmeyeli uzun zaman oldu. Jeneratörün yakıtı bitti için günü bile bilmediği uzun zamandır karanlıktayız. Nefes alırken bile Türkiye askeri bizi duyacak diye korkuyoruz."Berfin arkadaş bugün bana anlattığına göre 17 yaşında Köyünden kaçıp dağa çıktığının ikinci haftasında bir sabah kendisini dedesi yaşındaki Fuat başkanın ( Ali Haydar Kaytan) kucağında çıplak olarak bulmuş. Örgütün üst düzey kadroları arasında ki Fuat başkanı bende yakından tanıdım. Kamptaki Türkiyeli arkadaşlar ona "Tecavüzcü coşkun " lakabını takmıştı.