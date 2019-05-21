Kaçak araba çetesine operasyon: Gözaltına alınanlar içinde polisler de var

Tekirdağ Hayrabolu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Suç amacıyla örgüt kurma', '5607 SKM', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Nitelikli Dolandırıcılık, ve 'Mala Zarar Verme' suçları kapsamında yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Hayrabolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında yaklaşık 6 aydır şahısların faaliyetlerinin tespiti amacı ile başlatılan planlı çalışmaları kapsamında operasyon için düğmeye basıldı.

122 ARAÇ İNCELENDİ, 53 ARACA EL KONULDU

Toplam 122 araç ile ilgili inceleme talimatı alınarak incelemesi yapılan 53 araçtan 34'ünün gümrük kaçağı, birinin gümrük kaçağı çalıntı, birinin gümrük kaçağı hacizli, birinin gümrük kaçağı hurda, 5'inin ortadan birleştirme, 10'unun parçalanmış ve birinin kayıp araç olduğu belirlendi. Bu araçların tamamına el konulurken 26 araç ile ilgili de incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

21 GÖZALTI: 5'İ POLİS

Hayrabolu merkezli İstanbul, Edirne/Keşan, Tekirdağ/Malkara'da 27 adreste 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adresleri il dışında bulunan 2 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin de trafik polisi olduğu belirlendi.