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! 23 Haziran 2019 Fatih’de mu önde?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği an geldi, çattı. İstanbullular yeni belediye başkanını seçmek için bir kez daha sandık başına gitti. 17:00’da kapanacak sandıkların ardından gözler seçim sonuçları için gelecek bilgilere çevrilecek. ’nun () seçim yasaklarını kaldırmasının ardından ise seçim sonuçları bu başlık altından anbean canlı olarak sizlere aktarılacak. ve ’nun Fatih’de aldığı oy oranlarını en doğru bilgiler ile sabah.com.tr’den öğrenebileceksiniz İşte sayfası!

Giriş Tarihi: 23.6.2019 15:52
Fatih seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Fatih’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İstanbullular yeni belediye başkanını seçmek için bir kez daha sandık başına gitti. 23 Haziran'da saat 08:00'da başlayan oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte gözler YSK'ya çevrilecek. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırması ile birlikte de seçim sonuçları canlı olarak bu başlık altından sizlere aktarılacak. . Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun Fatih'de aldığı oy oranlarını buradan öğrenebilirsiniz. Fatih seçim sonuçları en doğru bilgiler ile sizlerle olacak!

FATİH SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM

İşte ayrıntılar;

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Fatih seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Fatih’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?
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