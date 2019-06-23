Fatih seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Fatih’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İstanbullular yeni belediye başkanını seçmek için bir kez daha sandık başına gitti. 23 Haziran'da saat 08:00'da başlayan oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte gözler YSK'ya çevrilecek. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırması ile birlikte de seçim sonuçları canlı olarak bu başlık altından sizlere aktarılacak. . Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun Fatih'de aldığı oy oranlarını buradan öğrenebilirsiniz. Fatih seçim sonuçları en doğru bilgiler ile sizlerle olacak!

FATİH SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM

İşte ayrıntılar;