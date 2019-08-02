Anadolu medyasından Altun ailesine destek!

Anadolu Yayıncılar Derneği, sosyal medya üzerinden Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun'a yönelik gerçekleştirilen lince karşı bir açıklama yaptı. "Bu ülkeyi sevmek, bu ülkeye hizmet etmek hiçbir zaman cezasız kalmadı. Bu ülkede yerli ve milli olmak bazılarına göre suç olmuştur. " denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ"

"Bu bağlamda AYD (Anadolu Yayıncılar Derneği) olarak ömrünü ilme ve devlete adayan Fahrettin Altun ve Eşi Fatmanur Altun'a yönelik yapılan sosyal lincin farkındayız. Alın teri ve emeklerinin karşılığı olarak almış oldukları maaş ana sütü gibi helaldir. İhale takip etmeyen, iş takipçiliği yapmayan bu ailenin yanında olduğumuzu belirtiriz. Yapılan bu saldırıyı kınıyoruz."

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan" Bu ülkenin mili yürüyüşüne katkı veren Altun ailesinin yanındayız. Bu defa başaramayacaklar. Milli ve yerli isimlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vatana hizmet etmenin suç olmadığını herkese göstereceğiz". dedi.