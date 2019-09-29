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Valiliği: başkanı kurulun doğal üyesidir! Toplantıya katılması sorumluluğudur

Başkanı 'nun toplantıya çağrılmadığı iddiası üzerine Valiliği'nden bir açıklama geldi. Valiliğin açıklamasında "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Davet edilmedim" açıklaması devlet geleneklerimizle bağdaşmamaktadır. İBB Başkanı kurulun doğal üyesidir ve toplantıya katılması görev ve sorumluluğudur" denildi.

Giriş Tarihi: 29.9.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 17:03
İstanbul Valiliği: İBB başkanı kurulun doğal üyesidir! Toplantıya katılması sorumluluğudur

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun doğal bir üyesi olarak toplantıya katılmasının görevi ve sorumluluğu olduğunu bildirdi.

İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun "toplantıya davet edilmedim" şeklindeki beyanlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMASI DEVLET GELENEKLERİMİZE UYMUYOR"

Açıklamada, İmamoğlu'nun yapılan bir toplantıya katıldığı hatırlatılarak, "Durum bu kadar açık ve net iken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan 'Davet edilmedim' şeklindeki açıklamalar devlet geleneğimize uymamaktadır." denildi.

"İMAMOĞLU'NUN KATILIMI HATIRLATILDI"

İstanbul'da 26 Eylül 2019 saat 13.59'da meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bütün kurumların temsilcilerinin katılımlarıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldığı ve bu toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı hatırlatıldı. Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, 27 Eylül sabah saat 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Hasdal yerleşkesinde devam edilmesi kararlaştırıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

269 YETKİLİ KATILMIŞTIR

"Bu toplantı için tüm görevliler orada bilgilendirilmiş ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay tarafından bizzat talimatlandırılmıştır. 27 Eylül 2019 tarihinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya; İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu olmak üzere İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyesi ve Hizmet Grupları görevlileri olan toplam 269 yetkili katılmıştır.

"İMAMOĞLU GÖREVE SORUMLULUĞU OLAN TOPLANTIYA KATILMAMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın talimatlarıyla başka herhangi bir yazı ve davet olmaksızın, 269 görevli bu toplantıya gelmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya katılmamıştır. Ancak bu toplantıya İBB'den başta Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye Daire Başkanı olmak üzere çeşitli birimlerden görevli 47 temsilci katılmıştır. Kaldı ki; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun doğal bir üyesi olarak bu toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur. Durum bu kadar açık ve net iken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan 'Davet Edilmedim' şeklindeki açıklamalar devlet geleneğimize uymamaktadır."

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