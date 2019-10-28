SMO: İnanç özgürlüğü garantimiz altında

BUGÜN NELER OLDU

BarışPınarı Harekâtı kapsamında terörden temizlenen Resulayn ve Tel Abyad şehir merkezlerinde Türkiye'nin yardım çalışmaları devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Saha Koordinatörü Mahmut Temelli AFAD koordinasyonunda yapılan TDV ve Türk Kızılayı'nın yanı sıra bir çok STK'nın desteği ile bölgedeki yüzlerce aileye gıda hijyen ve barınma malzemesi dağıttık" diye konuştu. Öte yandan Suriye Milli Ordusu üyeleri Resulayn'daki kiliseleri PKK/ YPG'nin bıraktığı tuzaklı patlayıcılardan temizledikten sonra kilise cemaatine teslim ediyor. Bölgemizde yaşayan tüm insanların inanç özgürlüğüne saygı duyduklarını söyleyen SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir Polar, "Tüm dini ve etnik grupların inanç özgürlüğü garantimiz altındadır. Resulayn'da bölgesinde bulunan 4 kilisede de insanlar ibadetlerini rahatça yapabilecek" dedi