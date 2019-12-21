Peş peşe 2 Kıran operasyonu daha

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KIŞ üslenmesi için bölgede yuvalanmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirmek için, Şırnak'ın Cudi Dağında Kıran- 9, Hakkâri'nin Kazan Vadisinde de Kıran 10 operasyonu başlatıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, FETÖ'nün üniformalı teröristleriyle sabaha kadar çatışarak genel komutanlık karargâhına girişlerini engelleyen isimlerden biri olan Jandarma Bölge komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun yönettiği hava destekli Kıran-9'a, 2 bin personel katılıyor. İHA, SİHA ve taarruz helikopterlerinin de destek verdiği operasyona patlayıcı ve mayın arama köpekleri de katılıyor. Zorlu hava koşullarına rağmen Cudi Dağını 4 koldan çembere alan güvenlik güçleri, teröristlerin olası kaçış güzergâhlarını da kapatarak önceden koordinatları belirlenen doğal mağara, kayalık ve sığınak yapılacak muhtemel bölgeler de operasyonlarını yoğunlaştırdı. Sayıları 40 civarında olduğu değerlendirilen teröristlerin başında ise 10 milyonluk kırmızı kategoride aranan sözde Botan (Şırnak-Siirt kırsalı) saha sorumlusu Hakkı kod adlı İskan Akyüz'ün bulunduğu öğrenildi. Hakkâri'nin Çukurca kırsalını da içine alan Kazan Vadisi'nde de Kıran-10 operasyonu başlatıldı. Kazan Vadisindeki harekâta ise Hakkâri'deki Efeler adı verilen Jandarma Özel Harekât Timleri, Komando timleri, polis özel harekât ve güvenlik korucularından oluşan 730 kişilik karma tim katılıyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kıran-11 operasyonunun da başlatılacağını bildirdi. Soylu, "Kış da olsa yağmur da olsa kar da olsa boran da olsa bu milleti bu musibetten kurtarmaya azmettik, kurtarmaya yemin ettik. Teröre karşı kesintisiz bir operasyon içerisindeyiz" dedi.