Yavaş başka meclıs üyeleri başka konuşuyor

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın; CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Sinan Aygün'ün açıkladığı 25 milyon liralık rüşvet skandalıyla ilgili çelişkili açıklama yapması dikkat çekiyor.Mansur Yavaş, 20 Aralık'ta Tele 1'de "Sinan Aygün'ün kardeşi Sibel Hanım, olumsuz raporu alınca 'Sinan beyi buraya çağırayım, onunla konuşun' diyor. Diyorlar ki 'Onun buraya gelmesi doğru olmaz.' İki arkadaşa (Meclis üyesi) diyorlar ki, 'Siz gidin görüşün.' İki kişi, oraya gidiyorlar" dedi. Aygün'den 25 milyon lira istediği ifade edilen Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Haydar Demir, 23 Aralık'ta CNN Türk'te "Diğer arkadaşlarımızın (Meclis üyelerinin) oraya gittiğimizden haberi yok" dedi.Yavaş, Aygün'ü haklı bulan Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne yaptığı İstinaf dilekçesini neden geri çektiğini açıklayamadı. Yavaş'ın avukatı Elif Kaltalıoğlu, 13 Kasım 2019'da Aygün'ün mağdur olduğu gerekçesiyle Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne dilekçe sundu. Aygün'den istenilen 25 milyon liranın alınmaması üzerine 13 Aralık'ta İstinaf dilekçesi çekildi.Yavaş, Hürriyet'te 24 Aralık'ta yer alan röportajında Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Vekili Saraynaz Karahan'ı eleştirdi ve "Saraynaz Karahan İstinaf diyor. O da o korkuyla gidiyor, İstinaf'tan vazgeçiyor" ifadelerini kullandı. Yavaş, 25 Aralık'ta FOX T'de "Saraynaz hanımı bir şekilde Sinan Aygün'ün ikna ettiğini düşündüm, günahını almışım. Saraynaz hanımı görevden alıyorum ve teftişe veriyorum. Sinan Aygün adına o yaptırdı düşünüyorum" iddiasında bulundu.Aygün, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Aralık'ta CHP Genel Merkezi'nde görüştüğünde "Ben Bülent Kuşoğlu ile görüşürüm, Mansur'la işini halleder" dediğini anlattı. Ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, 23 Aralık'ta CNN Türk'te "Sayın genel başkanla görüşmedim. Haberim yok" dedi. Aygün Kılıçdaroğlu'nün 17 Aralık'ta ise Aygün'le yeniden görüşmesinde TBMM Başkanvekili ve Levent Gök ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i görevlendiğini söylediğini anlattı. Gök, 24 Aralık'ta CNN Türk'te "Böyle bir görevlendirme bize yapılmadı" dedi.