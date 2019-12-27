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Mardin’de uzaktan kumandalı bomba imha edildi

Terör örgütü ’nın kış üslenmesini önlemek amacıyla yürütülen hava destekli operasyonlar devam ederken Mardin’in kırsalında tahrip gücü yüksek telsizle harekete geçirilecek biçimde hazırlanmış uzaktan kumandalı bomba uzman timlerce yerinde imha edildi. Teröristlerin hazırladığı tuzak son anda fark edildi.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 11:23
Mardin’de uzaktan kumandalı bomba imha edildi

Mardin'in Nusaybin İlçesine bağlı Çalıköyü kırsalında teröristlerin kış üslenmesini önlemek için yürütülen hava destekli operasyonda arazi arama ve tarama faaliyeti yürüten güvenlik Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, sözde Ömeryan bölgesinde güvenlik güçlerinin geçiş güzergâhında araziye tuzaklanmış uzaktan kumandalı el yapımı tahrip gücü yüksek bomba bulundu. Olay yerine gelen bomba imha ekiplerince toprağa gömülü amonyum nitrat destekli telsiz düzeneğine radyo frekans komuta ateşlemeli bomba yerinde etkisiz hale getirilerek büyük bir facianın da eşiğinden dönüldü.

Bombanın imha edildiği bölgede dedektör köpeklerin de yardımıyla yürütülen arazi arama ve tarama faaliyetinde plastik bidon ve varillerin içine gizlenmiş 1 adet telsiz, radyofrekans komutalı ateşleme anahtarı, 30 adet elektronik direnç, 17 elektrikli fünye,10 kilo ağırlığında patlamaya hazır el yapımı bomba ile bol miktarda bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Aynı bölgedeki bir başka sığınakta ise terör örgütünün yazışmalarını, eylem planlarını içeren örgütsel dokümanlar ile sığınak yapımında kullanılan çok sayıda inşaat malzemeleri de ele geçirildi. Bölgede operasyonlar ağır kış koşullarına rağmen kararlılıkla sürdürülüyor.

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Mardin’de uzaktan kumandalı bomba imha edildi
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