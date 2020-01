Erdoğan sahip çıktı Taha İstanbul’da

Elazığ'da göz sinirleri üzerinde ortaya çıkan tümör nedeniyle sol gözünün görme özelliğini kaybeden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sahip çıktığı 6 yaşındaki Taha Sis, tedavisinin yapılması için İstanbul'a geldi. Annesi Azine ve babası Rıfat ile birlikte dün öğlen saatlerinde Elazığ'dan İstanbul'a gelen Taha'nın tedavisine bugün başlanacak. Bir süre önce ailesi tarafından gözünde kayma olduğu fark edilen küçük Taha'nın göz sinirlerinin üzerinde tümör çıkmış ve sol gözü görme yetisini kaybetmişti. Bu durumun sosyal ve yerel medyada gündeme gelmesiyle birlikte haberdar olan Başkan Erdoğan, anne Azine Sis'le görüşüp Taha ile ilgili bilgi aldı. Maddi durumu iyi olmayan ailenin tüm masraflarını üstlenerek doktorlarıyla da görüşme yaptığını aktaran Erdoğan her şeyin yapılacağını söyledi.Erdoğan'ın aramasıyla büyük bir mutluluk yaşayan aile, çocuklarının sağlığına kavuşması için dün İstanbul'a geldi. Tek isteğinin bir an önce oğlunun sağlığına kavuşması olduğunu belirten Azine Sis, "Göz rahatsızlığı diye hastaneye götürdük. Belli bir süreçten sonra tümör olduğu tespit edildi. Tümör göz sinirlerinin üzerindeydi zor bir ameliyat. Burada hiçbir şey yapamayız dediler. Bizi İstanbul'da özel bir hastaneye sevk ettiler. 'Sadece orada yapılabilinir' dediler. Sağ olsun Elazığ halkı sahip çıktı, yardımlarını esirgemedi. Daha sonrasında Başkanımız aradı. Hiçbir şey yokken bize umut oldu. Allah onu başımızdan eksik etmesin onu. Tek isteğimiz bir an önce oğlumun iyileşmesi. İyileştikten sonra tanışmakta nasip olur inşallah." diye konuştu. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren küçük Taha ise ellerinden öptüğünü ifade etti.

