Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İmzalar atıldı! Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hedefi 10 milyar dolar

İmzalar atıldı! ile arasındaki ticaret hedefi 10 milyar dolar

Başkan Erdoğan bir dizi ziyarette bulunmak için 'ya gitti. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ukrayna ile Anlaşması konusunda Devlet Başkanı ile mutabık kaldıklarını bildirdi. İki ülke arasında hedeflenen ticaret ise tam 10 milyar dolar. Konuyla ilgili 'ndan da bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.2.2020 22:16 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 22:17 ABONE OL
İmzalar atıldı! Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hedefi 10 milyar dolar

Başkan Erdoğan bir dizi ziyarette bulunmak için Ukrayna'ya gitti. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması konusunda Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile mutabık kaldıklarını bildirdi. İki ülke arasında hedeflenen ticaret ise tam 10 milyar dolar. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi. İşte detaylar...

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle birlikte Türkiye ve Ukrayna siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler açısından stratejik ortaklıklarını geliştiriyor. Bu ziyaretle iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda önemli açıklamalar | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İmzalar atıldı! Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hedefi 10 milyar dolar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN