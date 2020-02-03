İmzalar atıldı! Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hedefi 10 milyar dolar

Başkan Erdoğan bir dizi ziyarette bulunmak için Ukrayna'ya gitti. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması konusunda Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile mutabık kaldıklarını bildirdi. İki ülke arasında hedeflenen ticaret ise tam 10 milyar dolar. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi. İşte detaylar...

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle birlikte Türkiye ve Ukrayna siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler açısından stratejik ortaklıklarını geliştiriyor. Bu ziyaretle iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda önemli açıklamalar | Video