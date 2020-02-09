Müteahhide ‘paraları yazıhaneye bırak’ dedi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, 17 yıldır Yalova Belediyesi'nde çalışıyordu. Aynı soruşturmada tutuklanan müteahhit Bekir Bilgi, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede Elgin tarafından düzenlenen belgeler ile kendisine 32 ödeme kalemi ile 1 milyon 20 bin TL ödendiğini doğruladı. Bilgi, bu paraların bir kısmını Elgin'in talimatıyla Yalova Belediyesi'nin icra avukatlarına gönderilmek ve belediye borçlarının ödenmesi amacıyla Elgin tarafından alınmak üzere Yalova'da bankanın yanında bulunan Efe Tur yazıhanesine bıraktığını anlattı. Bilgi, tahmini olarak 1 milyon 20 bin TL'den 250 bin TL ila 300 bin TL'nin Yalova Belediyesi'den yaptığı işlerin bedeli alacaklarına karşılık aldığını diğer paraları ise Efe Tur yazıhanesine bıraktığını söyledi.Yalova Belediye Başkanlığı vekili avukat Pınar Özer Coşan, Elgin'in usulsüz olarak sahte belgelerle Bilgi'ye 32 kalem evrakla toplam 1 milyon 20 bin TL haksız ödeme yaparak belediyeyi zarara uğrattığını ifade etti. İçişleri Bakanlığı müfettişleri belediyede gayri resmi hesaplara konularak kaçırılan paranın 22 milyon TL olduğunu ifade ediyor. Usulsüz ödemeleri tespit eden Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli Gülşah Gürkal Bektaş'ın tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Bektaş, "Geriye dönük inceleme yaptığımızdda Elgin tarafından düzenlenen ve 32 usulsüz evrak ile söz konusu ödemelerin Bilgi'ye yapıldığı tespit edildi" dedi.

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