Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Pakistan'a gitti. Erdoğan, İslamabad Nur Han Hava Üssü'nde Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından karşılandı. Erdoğan, Han'ın kullandığı araçla havaalanından Başbakanlık binasına gitti. Başbakanlık binasındaki resmi karşılama töreninde, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Erdoğan tören kıtasını denetledi. Erdoğan ve Han daha sonra heyetlerini birbirlerine tanıttı.Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle İslamabad caddelerine Erdoğan, Han ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin fotoğrafları asıldı. Sokaklar ayrıca, Pakistan ve Türk bayrakları, "İkinci ülkenize hoşgeldiniz", "Pakistan, Türkiye aynı yolda ilerleyen iki kardeştir", İki ülke tek millet" pankartları ile süslendi.Başkan Erdoğan bugün ilk olarak Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumunda hitap edecek. Pakistan Parlamentosu'na dördüncü kez hitap edecek Erdoğan'ın, Keşmir sorunu, başta FETÖ ve DEAŞ olmak üzere terörle mücadele, İslamofobiye karşı atılacak adımlar üzerine mesajlar vermesi bekleniyor.Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Han, daha sonra DEİK tarafından düzenlenecek Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'nda konuşacak. Erdoğan ve Han, iki ülkenin iş insanlarına birlikte yatırım ve işbirliği çağrısı yapacak.Erdoğan ve Han daha sonra baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısına başkanlık edecek. Bu toplantıda da iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak için atılacak adımlar, başta altyapı, üstyapı, madencilik, savunma, turizm alanları olmak üzere işbirliği imkanları değerlendirilecek. Ardından iki ülke arasında bazı işbirliği anlaşmaları da imzalanacak.Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dün Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve eşi Samina Alvi ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da hazır bulundu. Bu arada Emine Erdoğan, Twitter paylaşımında "İslamabad'da, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin değerli eşi Samina Alvi ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Gösterdiği samimi ev sahipliği için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

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