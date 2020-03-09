Deniz Feneri’nden 10 bin aileye ev

BUGÜN NELER OLDU

Suriye rejiminin ve Ruslar'ın İdlib'deki katliamından kurtulmak için Türkiye sınırındaki mülteci kamplarına sığınan yüzbinlerce insan için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği acil yaşam evleri Türkiye'den çok ciddi destek buldu. 24 metrekare olarak yapılan 1+1 briket evlerin inşaası güvenli kırsal bölgelerde bütün hızıyla devam ediyor. Deniz Feneri Derneği'nin ilk etaptaki hedefi ise en kısa zamanda 10 bin briket ev inşa etmek. Deniz Feneri Derneği İdlib saha sorumlusu Ömer Said Aksoy yaptığı açıklamada "Bir ev ortalama 2 bin 500 TL'ye maloluyor. Derneğe bağış yapan bağışçılar burada 5-6 kişilik bir aileyi koruyabilir" dedi.