JÖH’ler bu üç hain teröristin peşinde

Diyarbakır'Da yola döşedikleri bomba ile 5 köylüyü şehit eden ve kimlikleri belirlenen 3 teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Güleç Köyü'nde, geçen çarşamba günü odun toplamaya giden Sedat Hazar, Burhan Tanrıkulu, Ahmet Erboğa, Alaattin Yıldız ve Hacı Akdeniz PKK'lı teröristlerin yola döşediği uzaktan kumandalı el yapımı bombanın patlatılmasıyla şehit edildi. Kalleş saldırıdan sonra hainlerin tespit edilerek etkisiz hale getirilmelerine yönelik başlatılan operasyon genişletildi. Güleç Köyü'nde olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları devam ederken, bir kişi de aranıyor.Alçak saldırıyı gerçekleştiren hainlerin kimlikleri de belirlendi. Saldırıyı, Kuzey Irak'tan bölgeye gelen sözde Kendal bölge sorumlusu "Dara Zagros" kod adlı Abdulsıttar Özer, sözde DorşinŞenyayla bölge sorumlusu "Demhat Cilo" kod adlı Eyüp Çelik ile "Doktor Mahsun" kod adlı Vedat Ayhan'ın gerçekleştirdiği tespit edildi. Teröristlerden Eyüp Çelik'in İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinin 2 milyonluk Yeşil kategorisinde, Abdulsıttar Özer'in de 1 milyonluk Turuncu renkli kategorisinde arandıkları öğrenildi. Üç teröristin etkisiz hale getirilmesi için Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığındaki "Roketler" ile Silvan Alay Komutanlığındaki "Panterler" adı verilen Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin de katılımıyla bölgede başlatılan hava destekli operasyon genişletildi. İHA ve SİHA'ların keşif uçuşu yaparak görüntü kaydettiği operasyon bölgesindeki teröristlerin barınma ve kaçış güzergahları da taarruz helikopterleriyle ateş altına alındı.

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