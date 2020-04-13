İstanbul Bayrampaşa: Polis pusu kurdu, buluşma noktasında yakaladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçuna yönelik çalışma yürüttü. Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü polis mensupları, dün saat 12.30 sularında Bayrampaşa İlçesi Orta Mahalle Akman Sokak üzerinde M. Ç. (34) ve H. T.'nin uyuşturucu madde satın alacağı bilgisi edinildi. İhbar üzerine polis ekipleri uyuşturucu alışverişinin yapılacağı mevkiinin çevre kontrolünü yaptı.

POLİS PUSU KURDU, BULUŞMA NOKTASINDA YAKALADI

Buluşma için polisler pusuda beklemeye başladı. Buluşma yerinde beklemeye başlayan polisler, şüpheliler H. T. ile M. Ç.'nin bir araya geldiklerini ve uyuşturucu satın almak için S. Ş.'nin de geldiği görülünce üç şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltında alınan ifadede şüpheli H. T.'ye uyuşturucu maddenin 'Arap Mustafa' lakaplı kişinin ikametgâhında olduğunu belirtti.

İKİNCİ BİR BASKIN YAPILDI



Bu ifadenin üzerine, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri belirtilen adrese baskın yaptı. Bu baskında A. P. (28), O. G. (37) ve O. K. (26) gözaltına alındı. Bayrampaşa polisleri, şüphelilerden O. K.'nin üzerinden 23 parça paketlenmiş ve satışa hazır 34 gram bonzai uyuşturucu madde ile 545 lira para, A. P.'nin üzerinden 2,34 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.

SİCİLLERİNDE BİRÇOK SUÇ VARDI

Gözaltına alındıktan sonra Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin yapılan sicil sorgularında sicillerinin çokça olduğu görüldü. Şüpheli O. K.'nin iki "Tehdit", bir "Resmi Belgede Sahtecilik", iki "Uyuşturucu Madde Kullanmak", bir "Görevli Memura Mukavemet", bir "Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması" suçları olduğu tespit edildi.

Diğer şüphelilerden A. P.'nin 10 "Uyuşturucu Madde Kullanmak, bir "6136 SKM.", beş "Uyuşturucu Madde Ticareti", bir "Görevli Memura Mukavemet" ve şüpheli H. T.'nin iki "Uyuşturucu Madde Kullanmak, bir "Yağma.", bir "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarının olduğu öğrenildi.

Şüpheli O. G.'nin iki "Uyuşturucu Madde Kullanmak", iki "Uyuşturucu Madde Ticareti", bir "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", iki "Kasten Yaralama", bir "Tehdit" sicili olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, M. Ç. beş "Uyuşturucu Madde Kullanmak", iki "Uyuşturucu Madde Ticareti", bir "Tehdit" suçlarından, S. Ş.'nin ise 10 "Uyuşturucu Madde Kullanmak, bir "Kasten Yaralama.", bir "Uyuşturucu Madde Ticareti", bir " Görevli Memura Mukavemet", iki "Evden Hırsızlık" suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edildiği belirtildi.

ÜÇ ŞÜPHELİNİN ADLİYE'DEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR



Yakalanan şüphelilerden M. Ç., O. G. ve S. Ş. hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Emniyet'ten adli makamlara götürülen bu kişiler serbest bırakıldı. Ancak her bir şahsa "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan bin liradan üç bin lira idari para cezası uygulandı. Şüpheliler O.K., A. P. ve H. T. İse bugün adli makamlara sevk edildi. Adliye'deki işlemleri sürüyor.