SON DAKİKA: Filyasyon nasıl yapılır? Bakan Koca, 'Bu kelimeyi unutmayacaksınız' demişti! A Haber filyasyon merkezine girdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından dikkat çeken bir kelimeyi hayatımıza soktu. Koca, 'Filyasyon' kelimesinin önümüzdeki günlerde sık sık konuşulacağını belirtti ve uygulamayı kısa bir tanımlama ile anlattı. Filyasyon uygulamasının vakaları kontrol altına almakta çok büyük bir silah olduğunu açıklayan Koca, hastalığın yavaş yavaş yayılmasının önlendiğine dikkat çekti. Bakanın açıklamalarının ardından Türkye filyasyon kelimesinin anlamını aradı. Çalışmanın nasıl yapıldığını incelemeye başladı. A Haber Muhabiri Rüya Akkuş Ankara'Da Filyasyon Merkezi'ne gitti. Akkuş'un sorularını Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Asiye Çiğdem Şimşek yayınladı. Akkuş, ayrıca içerideki özel kıyafetli sağlıkçıların da görüşlerini aldı. İşte Bakan Koca'nın 'Sık sık duyacaksınız' dediği filyasyon uygulamasına dair tüm detaylar...

Filyasyon nedir? Corona virüsünde filyasyon çalışması nasıl yapılıyor? | Video

FİLYASYON ÇALIŞMASI NASIL YAPILIYOR?

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Asiye Çiğdem Şimşek,"Yüzde 96 temaslı filyasyon oranı demek bi pozitif vakanın, ailesi, çevresi, iş arkadaşları gibi temas çevresine yüzde 96 oranına kadar ulaşıldığı anlamına gelir. Genel olarak 50-60 kişi temaslı olanlarla da karşılaştırıyoruz. Hepsini takip ediyoruz." dedi.

"TÜM TEMASLILARA ULAŞILIYOR"

Şimşek, süreci basit ifadelerle şöyle anlattı:

Siz hastaneye gittiniz, sizin boğaz sülüntünüz alındı. Semptomunuz hafifse eve gitmiş olabilirsiniz. Size telefondan ulaşıyoruz. An itibarıyla nerede olduğunuzu soruyoruz. An itibarıyla hastanedeyseniz zaten işleminiz yapılıyor. Ancak evdeyseniz bizden haber bekleminizi, bir yere gitmemenizi istiyoruz. Vakaları bilgilendiriyoruz. Pandemi hastanesine nakil ediliyorsunuz. Hastaneye kaldırılıyorsunuz. Sizin tedaviniz başlıyor ama bizim için her şey bitmiyor. Sizin temaslılarınız var. Bakanımızın dediği gibi, yüzde 4,6 temaslı olduğunuz bir durum var. Bunlara ulaşarak test yapılıyor." ifadelerini kullandı.

FORM VERİLİYOR, UYMAYANA CEZA

Eve giden ekipler koruyucu tulumlar, gözlükler, maskeler ve tüm korunma ekipmanları ile gerekli incelemeleri yapıyor. Hastalara bir form veriliyor. Form'da nasıl izole olunnması gerektiği bildiriliyor. Formdaki kurallara uymayanlara yaptırımlar uygulan ıyor. Formda yaptırımlar da yer alıyor.

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüne karşı filyasyon çalışmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Koca, şunları söyledi;

Yayılma hızını kontrol altına almaya başladık. Filyasyon kelimesini çok duydunuz. İşte bu ağırlıklı filyasyonla oldu. Bu kelimeyi ilerideki günlerde unutmayacaksınız. Filyasyon bildiğiniz gibi bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin tanınmasının adıdır. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz filyasyon uygulaması ile sağladık.

Filyasyonda neler oluyor. Bu kişilere ulaşılıyor. Tanı konanlar izole ediliyor ve tedavilerine başlanıyor.

Filyason uygulaması soruya güçlübir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip. Salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyada birçok ülke ise filyasyonu kullanmayıp sadece şikayetle ilerliyor.

Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. En erken yakalan ülkeyiz. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması mücvadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğini ve sonuç alcağımızın işaretidir. Yöntemi ilkece benimseyen en yaygın şekilde filyasyon yapan Türkiye'dir.

Yeni bir tanı konduğuynda nasıl yapıyoruz. Hastanın detaylı bir hikayesini, kimle ne zaman görüştüğü yakınlarındaki insaların bilgileri toplanıyor. Bir vaka tespit edildiğinde iş ve ailesi otomatik sisteme düşüyor. Filyasyon ekibi de harekete geçiyor. 3 kişiden oluşan ekipler vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat zaman zarfında taramaktadırlar.

Filyasyon ekipleri doğrudan adrese ulaşmaktadırlar. Her yeni vakada hastalığa karşılı ağ yeniden kurulmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır. Temaslı takibin en yüksek %99'la Zonguldaktır. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da bin 200 ekip görev almaktadır. Toplam 4600 ekibimiz bulunmaktadır.

Filyason çalışmamızın bir kısmı aile hekimleri tarafından yürütülüyor. Belirtilerin çıkıp çıkmadığı aile hekimleritarafından aratırılmaktadır. Sahip olduğumuz veri kaynağımızın bir kısmı aile hekimleri ile kurduğumuz bu ağdır. Filyasyon sağlam veri kaynağına ihtiyaç vardır.

