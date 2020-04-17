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'tan 'vatandaşa destek' mesajı

Hazine ve , “ Paketi ile esnafımızın, ’lerimizin her zaman yanındayız. Bu mücadelede omuz omuzayız.” İfadeleriyle bir paylaşımda bulundu. Twitter'dan paylaşılan videoda ’ın “Bu bir . Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Cumhuriyeti devleti ve onun hazinesi var” sözleri de yer aldı.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 21:29 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'vatandaşa destek' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Ekonomik İstikrar Paketi ile esnafımızın, KOBİ'lerimizin her zaman yanındayız. Bu mücadelede omuz omuzayız." İfadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'vatandaşa destek' mesajı | Video

Twitter'dan paylaşılan videoda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun hazinesi var" sözleri de yer aldı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'vatandaşa destek' mesajı
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