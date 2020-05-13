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Bakan Albayrak'tan Türk Dil Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı nedeniyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı.

Giriş Tarihi: 13.5.2020 13:37 Son Güncelleme: 13.5.2020 13:40 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan Türk Dil Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak 13 Mayıs Türk Dil Bayramı mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, yayınladığı kutlama mesajında, "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun." dedi.

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Bakan Albayrak'tan Türk Dil Bayramı mesajı
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