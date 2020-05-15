MİT, polis, jandarma her yerde bu haini arıyor! Jandarma mahrem imamı...

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili itirafçı askerlerin ifadeleriyle deşifre edilen ve teşhis tutanaklarında kendisinden ahiler ahisi olarak söz edilen Jandarma Genel Komutanlığından sorumlu sivil mahrem imamın Saffet kod adlı Muhammet Tüfek olduğu belirlendi. Bu hainin 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce Amerika'dan Türkiye'ye giriş yaptığı ve Jandarma teşkilatından sorumlu olduğu için 15 Temmuz gecesi özellikle Diyarbakır'da bulunduğu tespit edildi. Terörist başı Muhammet Tüfek'in İstanbul'daki köprü işgaliyle eş zamanlı olarak Diyarbakır'da gizlendiği bir gaybubet evine önce Jandarma Personel Şube Müdürü Yüzbaşı Serkan Alemdar'ı çağırıp "Personel listesini al gel" dediği, ardından "Bizden olanların isimlerini işaretle" diye talimat verdiği öğrenildi.

ALBAY'I ARAYIP "HAYDİ BAŞLIYORUZ" DİYE TALİMAT VERDİ

Tüfek'in ilk olarak kentteki en üst rütbeli komutan sıfatıyla FETÖ'den ihraç edildikten sonra itirafçı olan İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Ceyhun Keleş ile Kurmay Başkanı Albay Şamil Türk Özkan'ı arayıp darbeye destek olmalarını isteyip, "Haydi başlıyoruz" dediği, devamında Yüzbaşı, Binbaşı, Yarbay seviyesinde aradığı jandarma personeline ise, "Silahlarınızı kuşanın Ceyhun Albay'la, Şamil Albay'ın emrine girin hepiniz" diye talimat verdiği itirafçı askerlerin ifadeleri ile HTS kayıtları ve baz istasyonlarından alınan sinyal bilgileriyle teyit edildi. Albay Hasan Ceyhun Keleş'in jandarmadaki makamından ayrılarak darbeden 1 yıl önce 2015 yılı Temmuz ayında mahrem imam Muhammet Tüfek'in evini giderek gizlice görüşmeler yaptığı, kendisine ayrı bir cep telefonu ve İpad verildiği ve gizli mesajlaşma ve haberleşmelerin bu telefona yüklü gizli haberleşme ağı üzerinden sağladıkları öğrenildi. Albay Keleş'in Ankara Cevizlidere'de bulunan bir evde de FETÖ'nün asker imamı Muhammet Tüfek'le gizli görüşme yaptığı kaydedildi.

"HOCAM BAŞLADI" DİYEN BU ALÇAK HER YERDE ARANIYOR

İtirafçı Serkan Alemdar'ın terörist başı Muhammet Tüfek'e, gaybubet evinde ne olduğunu sorduğunda, "'Hocam başladı' diye cevap verdiği, Abi hayırdır, ne başladı. Biz bir şey bilmiyoruz ki' diye sorduğunda bu kez, FETÖ'nün darbe yapmak için harekete geçtiğini ve komuta kontrolün de kendilerinde olduğu şeklinde cevap verdiği bildirildi.

DARBEYİ BİLEN SINIRLI KİŞİDEN BİRİ

Muhammet Tüfek'in 15 Temmuz'dan bir hafta önce de jandarma mahrem imamı itirafçı Hasan Hüseyin Özdemir'i telefonla arayıp sabah ezanı okunana kadar bir hafta boyunca Hizb-un Nasır duası ile Fetih suresini okuyup toplu dua ve toplu namaz kılınması talimatını verdiği, bu yöntemin daha faziletli olacağından darbenin de bir o kadar başarıyla sonuçlanacağına dair gizli kriptolu talimatlar verdiği belirlendi. Türkiye'nin kurtuluşu için bu girişimin son çare olduğu şeklinde üstü kapalı talimatlar veren terörist Tüfek'in, MİT'in Güneydoğu'daki bölge abisi olan üst düzey kişiyle yaptığı görüşmede ise, "Darbeyi iyi insanlar yapıyor, bizlere dua edin" diyerek destek istediği, bu görüşmeden sonra kendisi gibi mahrem imam olan Hasan Hüseyin Özdemir'e dönerek, "Sızıntı olsun istemedik. MİT'in abisidir, onun bile haberi yok" dediği ve Tüfek'in darbe girişimini bilen sınırlı kişilerden biri olduğu kaydedildi. Hain girişimin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine gaybubet evinde kendisi gibi mahrem imamlar ile FETÖ'cü askerleri toplayan Muhammet Tüfek'in bu kez, darbenin FETÖ'yle hiçbir ilgisi olmadığını, sözde hizmet hareketinin yıpratılması amacıyla iftira atıldığı şeklinde karşı propaganda yürütülmesi talimatı verdiği bildirildi.

252 KEZ AĞIR MÜEBBET İSTEMİYLE ARANIYOR

Terörist Muhammet Tüfek örgüt içinde kumandaya haiz kişi olup hain girişimin yaşandığı gece sevk ve idareyi sabaha kadar elinde tuttuğu için anayasal düzeni bozmak suçundan 251 kişinin şehit olması nedeniyle hakkında 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle daimi arama kararı bulunuyor. Diyarbakır ve Ankara Başsavcılıklarınca hakkında yakalama kararı çıkarılan bu haini MİT, Jandarma ve polis her yerde arıyor.