Bakan Albayrak'tan 27 Mayıs mesajı

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak yayınladığı mesajda, ""4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada'yı bugünden itibaren "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan #27Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada'yı bugünden itibaren "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan #27Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. pic.twitter.com/rNNUZIgojx — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 27, 2020

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI BUGÜN AÇILIYOR

Merakla beklenen açılış bugün gerçekleşiyor. Yassıada yani yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor. Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

Son dakika: Demokrasi ve Özgürlükler Adası (Yassıada) açılıyor! SABAH objektifinden İlk fotoğraflar geldi