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kimdir, hangi görevlerde bulundu? 'nin yeni üyesi Basri Bağcı hayatı ve biyografisi

'nin yeni üyesi olarak atanan 'nın bugün gerçekleşecek yemin töreni ile beraber resmen görevine başlayacağı bilinirken vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu görevi öncesinde 'nda birçok pozisyonda görev yapan Bağcı'nın Yargıtay üyeliği yaptığı da biliniyor. Ankara Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olduğu bilinden Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi 2017'de Yargıtay üyesi olmuş, ve son olarak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir. Peki, Basri Bağcı kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte hayatı ve biyografisi…

Giriş Tarihi: 9.6.2020 11:26 ABONE OL
Basri Bağcı kimdir, hangi görevlerde bulundu? Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Basri Bağcı hayatı ve biyografisi

'nin yeni üyesi olarak bugün resmen göreve başlayacak olan hayatı ile merak edilmeye başlandı. 1967 tarihinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde doğduğu bilinen Bağcı, Hukuk Fakültesi mezunudur. Yeni görevinden önce ise bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğu bilinmektedir. Bugün gerçekleşecek yemin töreni ile resmen görevine başlayacak olan Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi vatandaşların da gündeminde yer alıyor. Peki, Basri Bağcı kimdir, hangi görevlerde bulunmuştur? İşte hayatı…

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Adalet Bakanlığı Ceza İşleri genel müdür yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri genel müdür yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunan Basri Bağcı, 9 Haziran 2020 tarihinde yemin töreni ile birlikte resmen görevine başlamış olacak.

İşte hayatı hakkında merak edilenler…

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Basri Bağcı kimdir, hangi görevlerde bulundu? Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Basri Bağcı hayatı ve biyografisi
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