Basri Bağcı kimdir, hangi görevlerde bulundu? Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Basri Bağcı hayatı ve biyografisi

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi olarak bugün resmen göreve başlayacak olan Basri Bağcı hayatı ile merak edilmeye başlandı. 1967 tarihinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde doğduğu bilinen Bağcı, Hukuk Fakültesi mezunudur. Yeni görevinden önce ise Adalet Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğu bilinmektedir. Bugün gerçekleşecek yemin töreni ile resmen görevine başlayacak olan Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi vatandaşların da gündeminde yer alıyor. Peki, Basri Bağcı kimdir, hangi görevlerde bulunmuştur? İşte hayatı…

BASRİ BAĞCI KİMDİR? İŞTE ANAYASA MAHKEMESİ'NİN YENİ ÜYESİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER…

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri genel müdür yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri genel müdür yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunan Basri Bağcı, 9 Haziran 2020 tarihinde yemin töreni ile birlikte resmen görevine başlamış olacak.

İşte hayatı hakkında merak edilenler…