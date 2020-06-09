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Haberler Gündem Haberleri Kafeler ve lokantalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı…

, ? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı…

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü pandemisine ilişkin ülkemizde uygulamaya alınan normalleşme planıyla kontrollü olarak normal yaşama geri dönüş yapılma çalışmaları sürüyor. Öte yandan bugün yapılan kabine toplantısı sonrası tarafından yapılan son dakika açıklamalarıyla vatandaşlarımızca merak edilen , ? sorusu da yanıt buldu. Hazırladığımız içerikte kafeler ve lokantaların saat kaçta açılıp kapanacağına ilişkin tüm detayları bulabilirsiniz. İşte Başkan Erdoğan’ın son dakika açıklamalarından detaylar…

Giriş Tarihi: 9.6.2020 20:10 ABONE OL
Kafeler ve lokantalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü sebebiyle alınan önlemler sürerken uygulamaya alınan normalleşme planlarıyla kontrollü olarak normal yaşama kademeli olarak geçiş yapılması çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında vatandaşlarımız tarafından merak edilen lokanta ve kafelerin açılış – kapanış saatlerine ilişkin yeni açıklamalarda bulunuldu. Bu açıklamalar sonrasında vatandaşlarımız Kafeler ve lokantalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor merak ederek bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya başladı.

SON DAKİKA: KAFELER VE LOKANTALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarıyla Kafeler ve lokantalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularının cevabı…

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Kafeler ve lokantalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı…
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