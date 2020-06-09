Kafeler ve lokantalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü sebebiyle alınan önlemler sürerken uygulamaya alınan normalleşme planlarıyla kontrollü olarak normal yaşama kademeli olarak geçiş yapılması çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında vatandaşlarımız tarafından merak edilen lokanta ve kafelerin açılış – kapanış saatlerine ilişkin yeni açıklamalarda bulunuldu. Bu açıklamalar sonrasında vatandaşlarımız Kafeler ve lokantalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor merak ederek bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya başladı.

SON DAKİKA: KAFELER VE LOKANTALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarıyla Kafeler ve lokantalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularının cevabı…