Esenyurt'ta evleri su içerisinde kalan vatandaşlar CHP'li İmamoğlu'na isyan etti

"BELEDİYE HİÇBİR İŞ YAPMIYOR"

Gülizar Öztürk ise, "Esenyurt Belediyesi hiçbir iş yapmamakta. Burayı ıslah etme çalışmaları yüzünden beter durumdayız. 1 yaşında çocuğum var aç bir şekilde sokakta. Evimi sel bastı ve bu derenin yapılmadığı için böyle oldu. Belediye hiç bizimle ilgilenmiyor. Gelip ekipler burada gösteriş yapıp gidiyorlar" dedi.



Güvercin besleyen ve derenin kenarında kuşlara yuva yapan Celal Ergin ise selden dolayı bütün kuşların öldüğünü ve sele kapılıp gittiğini söyledi.