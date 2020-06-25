Bodrum'da 9 yılda 2 bin 700 kez patlayan isale hattına tepki

Su kaynakları alanında çalışmalar yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Ceyhun Özçelik, bir içme suyu iletim hattında bu kadar fazla patlama meydana gelmesinin izah edilebilir bir durum olmadığını söyledi. Bu durumun şehrin marka değerini büyük ölçüde yaraladığına dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Bodrum'un susuz kalması bir yana, yaklaşık 60 milyon TL'ye mal olduğu belirtilen bir sistemin ekonomik ömrünün henüz başında binlerce kere patlaması ve de milyonlarca lira harcanarak onarılması trajik bir olaydır. Milyonlarca liralık arıza onarım gideri ile boru hattının yeniden yapılması dahi mümkün iken, şehir kısmen de olsa susuz kalmakta, yollar ve diğer altyapı hatları zarar görmektedir." Dedi.