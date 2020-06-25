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Son dakika: duyurdu: İşte coronavirüs vakaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarihine ait 'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim."

Giriş Tarihi: 25.6.2020 20:48 Son Güncelleme: 25.6.2020 20:56 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca duyurdu: İşte 25 Haziran coronavirüs vakaları

Türkiye'de son 24 saatte 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 193 bin 115, can kaybı 5 bin 46 oldu.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 52.303

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.458

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 21

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.472

"TÜRKİYE'DEN İYİ HABERLER VERELİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim.

24 HAZİRAN TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU:

GÜNLÜK TABLO SON DAKİKA - Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

Bakan Koca açıkladı;

"Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok."

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Son dakika: Bakan Koca duyurdu: İşte 25 Haziran coronavirüs vakaları
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