‘Yassıada kanunu’ resmen yürürlükte

Yassıada yargılamalarınınhukuki dayanağınıkaldırankanun ResmiGazete'deyayımlandı.TBMM BaşkanıMustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu,AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasınıtaşıyan, "1924 Tarih ve 491 Sayılı TeşkilatıEsasiye Kanununun Bazı HükümlerininKaldırılması ve Bazı HükümlerininDeğiştirilmesi Hakkında Geçici KanununBazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasıve Neden Olunan MağduriyetlerinGiderilmesi Hakkında Kanun Teklifi"Meclis'te 23 Haziran'da oy birliğiylekabul edilerek yasalaşmıştı. Kanun, ResmiGazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.