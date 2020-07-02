Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri ‘Yassıada kanunu’ resmen yürürlükte

‘Yassıada kanunu’ resmen yürürlükte

Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
‘Yassıada kanunu’ resmen yürürlükte
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, "1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi" Meclis'te 23 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilerek yasalaşmıştı. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Yassıada kanunu’ resmen yürürlükte
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA