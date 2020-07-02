‘Yassıada kanunu’ resmen yürürlükte

Yassıada yargılamalarının
hukuki dayanağını
kaldıran
kanun Resmi
Gazete'de
yayımlandı.
TBMM Başkanı
Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu,
AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını
taşıyan, "1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilatı
Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin
Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin
Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun
Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması
ve Neden Olunan Mağduriyetlerin
Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi"
Meclis'te 23 Haziran'da oy birliğiyle
kabul edilerek yasalaşmıştı. Kanun, Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.