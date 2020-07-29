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Özdemir, coronavirüse yakalandı

, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığı açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 11:49 ABONE OL
AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, coronavirüse yakalandı

Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, izolasyon sürecinde olduğunu belirtti. Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

""Geçtiğimiz hafta sonu Batman ziyaretimizin ardından bazı semptomların belirmesi üzerine yapmış olduğum Kovid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. 5 gündür izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda tüm vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica eder, herkese sağlıklı günler dilerim."

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AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, coronavirüse yakalandı
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