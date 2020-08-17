Türkiye'nin güneş enerjisi üretim üssü açılıyor

Konya'nın 95 kilometre doğusunda yer alan 50 bin nüfuslu Karapınar, Türkiye'nin tek çöl toprağı sayılabilen ve en fazla rüzgar erozyonuna maruz kalan sahasında yer alıyor. Türkiye'nin yıllık ortalama 279,5 milimetre ile en az yağış alan bölgelerinden biri olan Karapınar'ın yıllık ortalama sıcaklığı ise 10 derece. Yağış yetersizliği ve yeraltı su seviyenin düşük olması nedeniyle bölgede ağırlıklı olarak kuru tarım yapılıyor. Tarım alanları içinde nadasa ayrılan sahalar oldukça önemli bir oran tutması da dikkati çekiyor. Karapınar aynı zamanda dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırılan Meke Gölü ve irili ufaklı 350'nin üzerinde obruklarıyla da tanınıyor.