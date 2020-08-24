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Maas 'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Federal Cumhuriyeti Heiko Maas'ın yarın 'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 24.8.2020 10:32 Son Güncelleme: 24.8.2020 10:53 ABONE OL
Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın yarın Ankara'da bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara'da yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

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Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
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