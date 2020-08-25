O babadan şok suçlama: PKK’yı HDP yönetiyor

İzmirHDP İl Başkanlığı önünde, sırtında Türk bayrağı ve kucağında 9 yıl önce Kocaeli'den dağa kaçırılan kızı Gamze Laçin'in fotoğrafı ile evlat nöbetine devam eden Mehmet Laçin'in (63) kızını dağa kaçırdıkları gerekçesiyle HDP Diyarbakır ve Kocaeli İl Başkanları ile yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunması, şok etkisi yarattı. SABAH'a konuşan Laçin, "Suç duyurusundan sonra HDP dava korkusuyla PKK'ya talimat verip kızımı kameralar karşısına çıkarttırdı. Annelerin evlat nöbetinden rahatsız olan da HDP. Gayeleri, bu davayı etkilemek, beni ve aileleri bu nöbetten vazgeçirmek. Ailelerine kavuşan 15 çocukla evlerine giderek tek tek görüştüm. Anlattıklarını gözyaşları içinde dinledim. HDP'nin kendilerini 'iş bulacağız', 'pikniğe gideceğiz' diyerek kandırıp dağa gönderdiklerini, mağaralarda yaşadıklarını anlattılar" dedi.Kızının "Baba davadan vazgeç" dediği videoda kızını 9 yıl sonra ilk kez gören baba Laçin, "Gamze'nin yüzünü 9 yıl sonra gördüm ve tanıyamadım. Sesini bile çıkartamadım. HDP'ye sesleniyorum; Kızımı dağa siz götürdünüz siz getireceksiniz. Bütün dünyayı koronovirüs sarmış. Beni de HDP virüsü sardı. Benim gibi yüzlerce aile aynı kaderi yaşıyor. Benim çocuğum gittikten sonra ben yaşasam ne olur? Çocuklarımızı alana kadar HDP'nin kapısından ayrılmayacağız. 252 gündür nöbetteyim. Son nefesime kadar da HDP kapısında kızımı bekleyeceğim. HDP'nin PKK'nın şehirdeki kolu olduğunu mahkemede bizzat ispatlayacağım. Burada HDP sorunu var. HDP'nin kendi çıkar ve cebi için çocuklarımızı kaçırması var. Avrupa Parlamentosu'na da başvurdum. İzin çıkarsa gidip orada konuşama yapacağım" diye konuştu.