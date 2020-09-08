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Bir ayda 560 kadın destek için başvurdu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 8.9.2020 ABONE OL
Bir ayda 560 kadın destek için başvurdu
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), ağustos ayında şiddet nedeniyle destek hatlarından ve sosyal medya hesaplarından kendilerine yapılan başvuruları raporlaştırdı. Rapora göre 560 kadın uğradığı şiddet nedeniyle başvuruda bulunarak destek istedi. Bu kişilerden 306'sı ile ilk başvurunun ardından detaylı görüşme yapıldığı ifade edilirken, 254 kişinin ise ilk başvuru mesajının ardından görüşmeyi devam ettirmediği kaydedildi. Raporda ayrıca, başvuru oranının geçen aya göre yüzde 33 arttığı vurgulandı.
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Bir ayda 560 kadın destek için başvurdu
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