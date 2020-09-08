Bir ayda 560 kadın destek için başvurdu

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), ağustos ayında şiddet nedeniyle destek hatlarından ve sosyal medya hesaplarından kendilerine yapılan başvuruları raporlaştırdı. Rapora göre 560 kadın uğradığı şiddet nedeniyle başvuruda bulunarak destek istedi. Bu kişilerden 306'sı ile ilk başvurunun ardından detaylı görüşme yapıldığı ifade edilirken, 254 kişinin ise ilk başvuru mesajının ardından görüşmeyi devam ettirmediği kaydedildi. Raporda ayrıca, başvuru oranının geçen aya göre yüzde 33 arttığı vurgulandı.