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: Esad'ın katil ajanı için müthiş operasyon! Saatlerce pusu, mini İHA'lar ile takip! İşte böyle yakalandı...

: 'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te birçok kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın yakalanmasında Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerinin kararlı çalışmasının etkili rol oynadığı öğrenildi

AA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 09:52 Son Güncelleme: 9.9.2020 10:05 ABONE OL
Son dakika: Esad'ın katil ajanı için müthiş operasyon! Saatlerce pusu, mini İHA'lar ile takip! İşte böyle yakalandı...

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ı yakalamak için saatlerce hudut hattında pusu atarak gizlenirken, bölgeyi mini İHA'larla sürekli izledi. Bayat'ın yurda kaçak yollarla girmeye çalıştığını tespit eden Mehmetçik, daha sonra "mavi kategori"deki teröristi kıskıvrak yakaladı.

Son dakika: Esad'ın katil ajanı için müthiş operasyon! Saatlerce pusu, mini İHA'lar ile takip! İşte böyle yakalandı...

'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te birçok kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın yakalanmasında Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerinin kararlı çalışmasının etkili rol oynadığı öğrenildi.

Son dakika: Esad'ın katil ajanı için müthiş operasyon! Saatlerce pusu, mini İHA'lar ile takip! İşte böyle yakalandı...

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi kategori"de yer alan Bayat'ın yakalanması için Mehmetçik sabırla hareket etti.

Emniyet güçlerinden "hudut ihlali yapılacağı"na dair bir duyum alınması üzerine 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Yayladağı bölgesindeki önlemlerini artırdı.

Son dakika: Esad'ın katil ajanı için müthiş operasyon! Saatlerce pusu, mini İHA'lar ile takip! İşte böyle yakalandı...

Bölgede devriyelerin yanı sıra belirli noktalara pusu atarak gizlenen askerler, söz konusu bölgeyi mini İHA'larla da anbean takip etti.

Denizgören Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yanında iki çocuk ile bir kişinin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığının tespit edilmesi üzerine Mehmetçik hemen harekete geçerek, Bayat'ı kıskıvrak yakaladı.

Son dakika: Esad'ın katil ajanı için müthiş operasyon! Saatlerce pusu, mini İHA'lar ile takip! İşte böyle yakalandı...

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te birçok kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlusu olan Ercan Bayat Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne, yanındaki çocuklar ise gerekli işlemlerin yapılması için İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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Son dakika: Esad'ın katil ajanı için müthiş operasyon! Saatlerce pusu, mini İHA'lar ile takip! İşte böyle yakalandı...
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