Son dakika: Esad'ın katil ajanı için müthiş operasyon! Saatlerce pusu, mini İHA'lar ile takip! İşte böyle yakalandı...

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te birçok kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlusu olan Ercan Bayat Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne, yanındaki çocuklar ise gerekli işlemlerin yapılması için İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.