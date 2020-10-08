Son dakika: Ermenistan için tek çare kaçış

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı askeri harekâtın 11. gününde ilerleyiş sürdü. Dün Ermenistan'ın ağır kayıplar verdiği cephede yaşananlar şöyle:Dağlık Karabağ'da 25 kilometre derine inmeyi başaran Azerbaycan ordusu, bugüne kadar 27 yerleşim yerini işgalden kurtardı. Ermenistan ordusunun 5. Muhrip Alayı komuta gözlem mıntıkası, 1 tank ve 3 topu imha edildi.Ciddi mühimmat ve yakıt temini sorunlarıyla karşılaşan Ermenistan birlikleri irtibat kopukluğu nedeniyle birbirlerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait bir tankın arkasındaki 3 tank tarafından panikle düşmandan kaçarken vurulduğunu duyurdu. Ermenistan 1. Motorlu Tüfek Alayı, yiyecek yetersizliğinden dolayı gıda tedariki ve yakıt sorunları yaşayınca askeri noktayı bırakıp kaçtı.SABAH'a konuşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Askeri İşbirliği Departman Başkanı General Hüseyin Mahmudov, "Zafer kısa sürede Azerbaycan ordusunun olacak. Öz vatanımıza kavuşacağız. Cephede aldığımız ve alacağımız başarılarla Ermenistan'ın provokasyonları boşa çıkaracağız. Ordumuz sadece işgalci Ermenistan ile değil cepheye Libya'dan, Suriye'den gelen terör örgütleriyle de savaşıyor. Kimi getirirlerse getirsinler, kimden destek alıyorlarsa alsınlar Azerbaycan ordusunu durduramayacaklar. Ermenistan, bölgeyi terör yuvası yapmak istiyor, izin vermeyeceğiz. Türkiye'den satın aldığımız SİHA'lar bize büyük güç attı. Çatışma alanında ordumuzun kabiliyetini artırdı" dedi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı "10 günde, Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracı, 270 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, 150 askeri kamyon ve aracı, bir S-300 sistemi imha edildi" açıklaması yaptı.Ermenistan işgalinden kurtarılan Şükürbeyli köyünün görüntüleri paylaşıldı. İşgalden kurtarılan Hadrout'ta yol tabelalarına Azerbaycan bayrağı yapıştırıldı.Cephede alınan ağır kayıplar karşısında geri adım atan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda taviz vermeye hazır olduklarını söyledi ancak Bakü'nün de taviz vermesi gerektiğini öne sürdü.ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kıdemli Askeri Danışmanı Vagharshak Harutyunyan, Rusya devlet televizyonu Russia 1'e canlı yayında konuşurken ülkesinin savaş suçu işlediğini itiraf eder nitelikte sözler sarf etti. Harutyunyan, cephede son durumu değerlendirirken "Şimdi yeni bir askeri taktik geliştirdik. Hava sistemlerini imha etmek ve sivil yerleşim noktalarını bombalamak; panik için" dedi. Ermeni danışman daha ikinci cümlesini kurmadan Rus televizyonu hemen yayını keserek önce bir konser kaydı yayınladı, ardından reklamlara geçti.DAĞLIK Karabağ'ın özgürleştirilmesi için oğulları İntigam ve Şamil ile birlikte gönüllü olarak orduya katılan senarist Müşvik Abbasov (44) cephede kahramanca savaşarak şehit düştü. Geriye oğullarıyla birlikte askeri üniformayla çektirdiği bu fotoğraf kalan Abbasov'un şehit düşmesi sonrası sosyal medyada "Karabağ'ın özgürlüğü için cepheye koştu. Albayrak'ta yıldız olmuştur" şeklinde taziye mesajları paylaşıldı.AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde PKK'lı teröristler sivil yerleşim yerlerine atılan roketlere, yıkıcı etkisini artırmak için tüp gaz takıyor. İstihbarat uzmanları bunun PKK/YPG'nin sıkça kullandığı bir yöntem olduğunu söylüyor. Bu arada terör örgütü PKK'nın Karabağ'daki kirli oyunu deşifre oldu. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Karabağ bölgesinde Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'taki merkezleriyle irtibata geçtiklerini tespit ettik" dedi.ERMENİSTAN'IN bomba yağdırdığı Ağdam kentine bağlı Ağcabedi'de evlerini terk etmek zorunda kalan siviller merkezden uzaktaki bir okula sığındı. 8 aylık torunu ile okula yerleşin Aybeniz Allahverdi ile Meryem Alışova, "Bu günler de geçecek. Evlatlarımız orada ülke topraklarımızı geri alabilmek için savaşırken biz torunlarımızla burada onlardan gelecek zafer haberlerini bekliyoruz" dedi.