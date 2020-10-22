İş yerine giren hırsız el arabasına yüklediği buzdolabını çaldı

İstanbul Sultanbeyli'de bir iş yerine giren hırsız içerideki buzdolabını el arabasına yükleyip onlarca kişinin arasından alıp gitti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Mobil Park Polisleri şüpheli Serhat E. (19)'yi gözaltına aldı. Şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.



Sultanbeyli'nde R.K'nın iş yerine giren bir hırsız işyerindeki su arıtma cihazı, döküm sobaları, buzdolabını ve tost makinasını alıp kaçtı. Aynı hırsız M.A.'nın aracından cep telefonunu çaldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerinden şüpheli Serhat E'yi tespit etti.

İncelenen görüntülerde iş yerinden aldığı buzdolabını el arabasına yükleyip onlarca kişinin arasından çaldığı görülürken şüphelinin birkaç sefer yapıp sobaları da çaldığı ortaya çıktı. Polis ekipleri yaptığı incelemede buzdolabını bir hurdacıya emanet olarak bırakıldığını tespit etti. Dolap sahibine teslim edilirken diğer çalınanların ise satıldığı tespit edildi.