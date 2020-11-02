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: yöneticisinden alçak '' paylaşımı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Avrupa'daki İslam ve Türkiye karşıtı açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Gelen haberine göre; 'ta Fransız yönetici olduğu belirtilen İzmir'deki deprem sonrası alçak bir paylaşımda bulundu. Microsoft'un İsviçre ofisinde üst düzey yönetici olarak çalışan Rastello sosyal medya hesabından türkçeye 'Bunu hak ettiniz' şeklinde tercüme edilebilecek bir paylaşım yaptı. Söz konusu skandala sosyal medyadan tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 2.11.2020 09:53 Son Güncelleme: 2.11.2020 10:11 ABONE OL
Son dakika: Microsoft yöneticisinden alçak 'İzmir depremi' paylaşımı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Son dakika haberi: Avrupa'daki Türkiye karşıtı açıklamalar dozajını iyice artırmışken İzmir'deki deprem sonrası batıdan insanlığa sığmayacak bir paylaşım geldi. Microsoft'un İsviçre ofisinde üst düzey yöneticilik yaptığı belirtilen Fransız Maxime Rastello türkçeye 'bunu hak ettiniz' şeklinde çevrilebilecek bir paylaşımda bulundu.

İŞTE O ALÇAK PAYLAŞIM

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Microsoft yöneticisinin Türkiye'yi hedef alan skandal paylaşımına vatandaşlar sosyal medyadan tepki yağdırdı. İzmir'deki deprem sonrası BAE'li bir gazetecide yine benzer bir paylaşımda bulunmuştu.

BAE'Lİ İSİMDEN SKANDAL PAYLAŞIM

BAE Veliaht Prensi Zayed'in 'paralı' gazetecisi Hamad Al Mazrouei, İzmir'deki depremin ardından, ''Bugün Cuma, Türkiye'nin bütün camileri Fransa'yı yıktığını iddia ediyor. Allah İzmir'den cevap verdi.'' paylaşımını yapmıştı.

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Son dakika: Microsoft yöneticisinden alçak 'İzmir depremi' paylaşımı! Sosyal medyadan tepki yağdı
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