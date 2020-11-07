‘Teröre karşı kırmızı çizgi inşa edelim’

Akademisyen, yazar, gazeteci ve avukatlardan oluşan çok sayıda isim, PKK şiddetine karşı ortak mutabakat çağrısı yaptı. Yazar Ertuğrul Başer, Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Erdal Baykan, Gazeteci Ahmet Tezcan, Prof. Dr. Erol Göka, Eğitimci Serdar Kaya, Gazeteci Yazar Güldalı Coşkun, Gazeteci Halime Kökçe, Avukat Safa Mürsel ve Sosyolog Ercan Şen'in de aralarında bulunduğu aydınların çağrısında özetle şöyle denildi: "Canımız yanıyor, gelin PKK terörünü kayıtsız şartsız ret ve mahkum edelim. Türkiye Ana'nın kucağında kansız, silahsız bir hayat için ortak bir arzu ve irade inşa edelim. Nereden gelirse gelsin her türlü şiddeti dışlayan bir ortak payda, bir mutabakat, bir kırmızı çizgi inşa edelim, ikna ve rızaya dayalı demokratik siyaseti vazgeçilmez ortak payda kılan bir irade ve inisiyatif geliştirelim."