Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk Çoşkun: Tarihe ve insanlığa örnek liderdi

Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk çoşkun Atatürk'ün ölümünün 82 inci yıldönümü olan 10 kasım için dolayısıyla yayınladığı mesajında Atatürk için bir açıklama yaptı.

"TARİHE VE İNSANLIĞA ÖRNEK BİR LİDER"



Vali Çoşkun yayınladığı mesajında özetle şunları söyledi: "Cumhuriyetimizin kurucusu ve milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında şükran ve saygıyla yâd ediyoruz. Askeri yetenekleri ve devlet adamlığı vasıfları ile çağının en önemli şahsiyetlerinden olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe ve insanlığa örnek olmuş bir liderdir. Sadece bizim tarihimiz değil, dünya tarihi açısından istisna şahsiyetlerden biri olan Atatürk elde ettiği zaferler ve kurucusu olduğu Cumhuriyetimiz ile tarihe adını altın harflerle yazdırmış, milletiyle beraber verdiği hür ve bağımsız bir vatanda yaşama mücadelesiyle de tüm mazlum milletlere örnek olmuştur.

"RUHLARI ŞAD OLSUN"



Unutmayalım ki Atatürk'ü anmak kadar anlamak da çok önemlidir. O'nu anlamak "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" diyerek millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan ve "En büyük eserim" dediği Cumhuriyetimizi, daha güçlü, daha demokratik, daha kalkınmış hale getirmek; O'nun kendi deyimi ile "Muasır medeniyet seviyesinin üzerine" çıkarmakla mümkün olacaktır.

Atatürk'ün bizlere bırakmış olduğu Cumhuriyeti gelecek nesillere taşıyabilmek için, uğrunda büyük bedeller ödenen yurdumuza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmalı, Milletimizi yaşatmanın ve muasır medeniyetler seviyesine yükseltmenin de hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu asla unutmamalıyız.



Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet, rahmet ve şükranla anıyor; gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum.

Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.