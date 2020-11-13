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Covid-19 denetiminde silahlarla yakaladılar! ’nden Covid-19 ve “Huzur” mesaisi

Şube Müdürlüğü Polisleri; genelinde cadde ve toplu taşıma araçları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu noktalarda Covid-19 denetimi ve Drone destekli “” uygulaması gerçekleştirdi. Aranan firari suçlular yakalandı ve üç ruhsatsız silah ele geçirildi. Güven Timleri, Küçükçekmece İlçesi’nde 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firariyi suçluyu da yakaladı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 13.11.2020 17:23 ABONE OL
Covid-19 denetiminde silahlarla yakaladılar! Güven Timleri’nden Covid-19 ve “Huzur” mesaisi

Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul genelinde cadde ve toplu taşıma araçları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu noktalarda Covid-19 denetimi ve Drone destekli "Huzur Asayiş" uygulaması gerçekleştirdi. Aranan firari suçlular yakalandı ve üç ruhsatsız silah ele geçirildi. Güven Timleri, Küçükçekmece İlçesi'nde 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firariyi suçluyu da yakaladı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla tüm ilçelerde Covid-19 denetimi ve hava aracı Drone destekli "Huzur Asayiş" uygulaması yaptı. Kontrol ve denetimlere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri ve ilçe ekipleri de katıldı.

Kontrol noktalarında şüpheli görülen araçlar ve kişiler kontrolden geçirildi. Covid-19 ve "Huzur Asayiş" uygulaması denetimlerinde; geçmişte işledikleri farklı suçlardan ötürü tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve aranan firari suçlular yakalanarak gözaltına alındı. 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari de uygulamalar kapsamında Küçükçekmece İlçesi'nde Güven Timleri tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde üç ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Covid-19 denetimlerinde sokakta sigara içme yasağı ve maske ile sosyal mesafe kuralları da denetlendi. Koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan kişilere "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle idari para cezası kesildi. Denetimlerin il genelinde aralıksız süreceği vurgulandı.

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Covid-19 denetiminde silahlarla yakaladılar! Güven Timleri’nden Covid-19 ve “Huzur” mesaisi
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