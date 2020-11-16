Kandil ile teröristler birbirine düştü

TSK'nın başarılı operasyonları sonucu büyük kayıplar veren PKK'ınn çöküş ve dağılma sürecine girmesi, elebaşları ile teröristleri de birbirine düşürdü. Örgütte yaşanan kavga, kaçış ve infaz kararları teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Bir milyon lira ödüllü turuncu kategoride aranan, PKK'nın sözde Van Başkale Sorumlusu "Şevger Başkale" kod adlı terörist Vedat Demir (25)'in grubunda bulunan teröristlerden 21'i, TSK operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi. Bu durumdan Vedat Demir'i sorumlu tutan, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan, verdiği talimatları yerine getirmediği suçlamasıyla Demir hakkında ölüm emri verdi. Durumu öğrenince örgütten kaçan Demir, ardından Kandil'deki örgüt ana karargâhındaki "Roj" kod adlı telsiziyle bağlantıya geçerek, Karayılan'a hakaretler yağdırdı.Üç hafta önce Kandil'den kaçarak sınır hattında teslim olan "Muzur Madur" kod adlı Ö.K. (24), istihbarat birimlerinin hazırladığı rapordaki ifadesinde şunları anlattı:O gece istasyonda nöbetçiydim. Telsiz kodundan ve sesinden tanıdığım Vedat Demir anons edip, "Cemal Başkan'a (Murat Karayılan) notum var. Sonunda sende ölüm korkusu yaşamaya başladın alçak adam. Ölenler şimdi mi umurunda oldu. Sen ve diğerlerinin derdi, ölenler çoğaldıkça sıranın size geldiğini anladınız. Size inandığım için ben de sizin kadar alçağım. Hepinizin canı cehenneme" diyerek, telsizi kapattı. Sonra da firar ettiğini öğrendik.Askeri operasyonlarda verilen kayıplar lider kadroya da panik ve ölüm korkusu yaşatmaya başladı.Özellikle son dönemde Kandil ve Şengal bölgesinde nokta atışlarıyla örgüt için önemli adamlar öldürüldü.Elebaşları kayıplarda hep grup ve bölge sorumlularını suçlayınca kendi aralarında da sık sık kavgalar yaşanmaya başladı. 'Senin adamın beceriksiz', 'senin sorumlun 3 koyuna bile sahip olamıyor' şeklinde birbirlerini suçluyorlar.Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre geçit verilmeyeceği vurgulanarak, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" ifadesi kullanıldı.