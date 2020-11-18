Son dakika haberleri... Öldüren oyun tehlikesi: Çocuklarımız çekiç ve bıçaklarla birbirini öldürmeye başladı

İki çocuk cinayeti iki sarsıcı son dakika haberi... Türkiye'nin konuştuğu iki haber yeni bir tehlikenin sır perdesini araladı. Önceki hafta günü tüm Türkiye, Ankara'da 13 yaşındaki bir çocuğun evlerine gelen ve akranları olan ikiz kardeşlerden birini çekiçle öldürüp diğerini yaralamasıyla sarsılmışken bir çarpıcı haber de Malatya'dan geldi. Olayın sebebinin bilgisayar oyunu ve cep telefonu oyunu olduğunun ortaya çıkması ise adeta ikinci bir şok etkisini beraberinde getirdi. İşte çocukları birer katile dönüştüren oyun tehlikesi;

Ankara'da 13 yaşındaki ikizlerden birinin yaşıtları tarafından çekiçle öldürülmesinin ardından benzer bir dehşet haberi de Malatya'da yaşandı ve bir çocuk, cep telefonu oyunu yüzünden tartıştığı kuzenini bıçakla ağır yaraladı.