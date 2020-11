Son dakika haberleri... Öldüren oyun tehlikesi: Çocuklarımız çekiç ve bıçaklarla birbirini öldürmeye başladı

Konuyla ilgili ne düşündükleri merak edilen çocuklar ise şöyle söylüyor: "Aklım hep oyunda"

Esad Akkaya (12): Daha çok 'Brawl Stars' ve 'Among Us' oynuyorum. Among Us katil kim oyunu. Brawl Stars da savaş oyunu. Daha çok böyle oyunları seviyorum. Aslında sürekli oynamak istiyorum ama derslerim olunca bırakıyorum. Yine de aklım oyunlarda kalıyor. Yenilince sinirleniyorum. Telefona falan vuruyorum. Ama ailelerin de etkisi var. Çocuğa bebekken telefon öğretmezsen gelecekte de bunlarla çok uğraşmaz. Ama çocuğa sürekli telefon verince alışkanlık oluyor.