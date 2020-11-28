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operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’İ tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 28.11.2020 10:27 ABONE OL
FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Hanifi K.'nın ByLock yazışmalarında ismi geçen 3 zanlı ile terör örgütü şüphelisi 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

3 İLDE OPERASYON

Ekipler, Adana, Adıyaman ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonlarla zanlılar H.D, C.G, N.İ, G.B, M.A.A, S.K. ve G.T'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D, C.G. ve N.İ. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan G.B. tutuklandı, M.A.A, S.K. ve G.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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