CHP yalanlarında bugün "aşı" var!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, Çin ile sözleşmesi yapılan Kovid-19 aşısının Türkiye'ye geldiğini hatta 10 gündür el altından AK Partili siyasetçilere ve yakınlarına bu aşının yapıldığı iddiasını ortaya attı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya, konuyla alakalı bir açıklama yayınladı.

"AK PARTİLİLERİN AŞI OLDUĞU İDDİASI TAMAMEN YALANDIR!"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya, CHP'li Murat Emir'in açıklamasının yalan olduğunu belirtip "CHP yalanlarında bugün! CHP'de yaşanan taciz olaylarının üstünü örtmeye çalışıyorlar. Kovid19 aşısı, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere; Bilim Kurulunca belirlenecek sırayla ve öncelikle riskli gruplara yapılacaktır. AK Partililerin aşı olduğu iddiası tamamen yalandır!" dedi