Evlat nöbetinde okuma yazma öğrendi

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi, 471'inci gününü geride bıraktı. Evlat nöbetindeki aileler, kararlı mücadelelerinin yanı sıra dayanışma örneği de sergilerken, annelerden kimi evladının hayalini kurarak örgü örüyor, kimi Kur'an okuyor, kimi sohbet ediyor, kimi de kitap okuyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için oturma eylemini sürdüren 56 yaşındaki Esmer Koç da kardeşi için oturma eyleminde yer alan Aysun Adıyaman'dan okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.Çocukları için sonuna kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirten Koç, Aysun Adıyaman'ın desteği ile evlat nöbetini sürdürürken, ders yaptıklarını söyleyerek, "Okuma yazmayı bilmiyordum. Allah razı olsun bir kızımız bana okuma yazma öğretiyor. İnşallah kızım da gelecek. O da okula başlayacak, kalemi eline alacak, elindeki kirli silahı atacak. Gelip devletimize, askerimize teslim olacak" diye konuştu. Kızının elinden zorla kaleminin alındığını, dağa kaçırıldığını ifade eden Koç, kızının teslim olması durumunda onu da okula göndereceğini anlattı.Çadırda annelerle bir dayanışma içerisinde olduklarını belirten Adıyaman ise "Esmer teyzenin bir şekilde çabaladığını, öğrenmek istediğini gördüm. Yardımcı olmak istedim. Çok hevesli ve istekli. İnşallah okuma yazma öğrenir" ifadelerini kullandı.