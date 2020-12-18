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Hollanda Başkonsolosluğunun müşavirine hırsız şoku! Eşyalarını emanet ettiği arkadaşı kazık attı

Babasının hastalığı nedeniyle ’ya geçici olarak yerleşen Hollanda Başkonsolosluğu Basın ve Müşaviri arkadaşına teslim ettiği ev eşyalarını depoda bulamadı. Beyaz eşya ve bazı elektronik eşyaların arkadaşının evine taşındığını öğrenen genç kadın olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Giriş Tarihi: 18.12.2020 14:59 Son Güncelleme: 18.12.2020 15:16 ABONE OL
Hollanda Başkonsolosluğunun müşavirine hırsız şoku! Eşyalarını emanet ettiği arkadaşı kazık attı

Hollanda Başkonsolosluğunda Basın ve Kültür Baş müşaviri İpek M., geçtiğimiz günlerde babasının rahatsızlanması nedeniyle Muğla'ya gitmek zorunda kaldı. İstanbul Beyoğlu'ndaki evini boşaltıp eşyalarını özel bir depoya nakletmek isteyen genç kadına iddiaya göre arkadaşı Tolga C., 'Boşuna para harcama benim güvenliği olan bir yerde depom var. Eşyalarını senin için saklarım' teklifinde bulundu.

ŞÜPHELENİNCE FOTOĞRAF İSTEDİ

Teklifi kabul eden Baş müşavir, 500 lira nakliye parası vererek evdeki tüm eşyalarını Tolga C.'nin deposuna naklettirdi. Bir müddet sonra eşyaların konulduğu depodan kendisine fotoğraf atılmasını isteyen İpek M., eşyalarının akıbetini merak etti.

EŞYALARIN YARISI KAYIP ÇIKTI

Tolga C.'den tüm ısrarlarına rağmen cevap alamayan genç kadın aynı gün İstanbul'a gelerek arkadaşından adresini temin ettiği depoyu kontrol etmeye gitti. Depoya gittiğinde eşyaları taşıyan görevlilerin kendisine 'Abla biz dedik eşyaları bu depoya koymayalım diye inşallah yerinde duruyordur' sözlerini duyan genç Baş müşavir gördüklerine inanamadı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Depoda beyaz eşyalar ve bir takım elektronik eşyaların yerinde olmadığını gören İpek M., eşyalarının akıbetini araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Hollanda Başkonsolosluğunun müşavirine hırsız şoku! Eşyalarını emanet ettiği arkadaşı kazık attı
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