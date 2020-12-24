CHP-HDP ve FETÖ ortak yapımına dönüşen "cezaevlerinde kadınlara çıplak arama yapıldığı" yönündeki iddialar TBMM gündemine geldi. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, iddiayı ortaya atan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "Meclis'i FETÖ'nün propagandası haline getirdiniz, hainsiniz" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda önceki akşam HDP'nin iddialarına ilişkin önergesi görüşülürken Çavuşoğlu, AK Parti iktidarları döneminde işkenceye "sıfır" tolerans tanındığını vurguladı. Çavuşoğlu, Uşak'ta dört ay önce FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 26 kadın şüphelinin çıplak arandığı iddiaları ile ilgili, "Bu, gerçek dışıdır ve yalandır. Gözaltı süresince tüm iş ve işlemler cumhuriyet savcılığı koordinesinde, yasalar ve mevzuatın polise verdiği yetkiler çerçevesinde, şüpheliler için her gün ayrı ayrı doktor raporları alınmış, tüm nezarethane süreci kameralara kaydedilmiş, ifadelerinin alınmasından önce ve sırasında avukatlarıyla görüşmeler temin edilmiştir. 4 Eylül 2020 tarihinden bu yana şüpheliler ya da avukatları tarafından gözaltı sırasında çıplak arama yapıldığına ya da onur kırıcı muamele gördüklerine dair herhangi bir şikâyet yok" dedi. Çavuşoğlu, Gergerlioğlu'na da yüklenerek, "Bu Meclisi FETÖ terör örgütünün propagandası haline getiriyorsun. Siz, bu ülkenin ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz halde FETÖ'den aranan teröristlerle çevrim içi toplantı yapacak kadar alçalmış durumdasınız! Siz bu ülkeye hainlik ediyorsunuz! Siz yalancının, müfterinin tekisiniz" dedi. Gergerlioğlu, iddialarını savunmaya devam etti, ancak FETÖ ile "online" toplantı iddialarına yanıt veremedi. HDP'nin gündeme getirdiği bu iddialara CHP'liler Genel Kurul'da destek verdi.