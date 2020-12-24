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İhanet yayınına 27 yıl 6 ay hapis

’nün TIR’larına yönelik ihanet kumpasının görüntülerini yayınlayan Dündar’ın, yeniden yargılandığı davada karar çıktı. , toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
İhanet yayınına 27 yıl 6 ay hapis
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kapalı duruşmada sanık Can Dündar'ın avukatları gönderdikleri dilekçeyle esasa dair savunma yapmayacaklarını belirtti. Duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ile MİT Müsteşarlığı avukatı hazır bulundu. Firari Dündar hakkında, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası olmak üzere toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

TUTUKLAMA KARARI DA VERİLDİ

Mahkeme; Can Dündar hakkında, "Gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan ise beraatine karar verdi. Mahkeme, Can Dündar hakkında daha önce çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin infazının ise aynen devamına hükmederek, hakkında daha önce çıkartılan kırmızı bülten ve iade talepnamesi işlemleri ile iadesinin istenilmesine de karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ayrıca daha önce Dündar'ın mal varlıklarına el koyulması kararının, hakkında verilen hapis cezasının kesinleşinceye kadar devam edilmesine de hükmetti.

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İhanet yayınına 27 yıl 6 ay hapis
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